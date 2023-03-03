ВС РФ уничтожили до 210 бойцов и мобильный узел связи ВСУ на Донецком направлении

Российский генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга Министерства обороны России рассказал о ситуации на Донецком направлении.

За минувшие сутки спецоперации по защите Донбасса служащие армии России ликвидировали до 210 единиц живой силы Вооружённых сил Украины на данном участке фронта.

Также российские военнослужащие вывели из строя 5 боевых бронированных машин, 3 автомобиля, польскую самоходную артиллерийскую установку «Krab», самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», 2 боевые машины РСЗО «Град», 2 гаубицы Д-30 и одну гаубицу Д-20.

Кроме того, солдаты ВС РФ уничтожили мобильный узел связи 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ близ города Авдеевка в ДНР.