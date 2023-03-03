Сергей Лавров: Россия больше не позволит США взрывать газопроводы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его страна не допустит новых взрывов газопроводов, сообщает ТАСС.

"Мы запросили расследование взрыва, и этот запрос был немедленно отклонен. Американцы назвали это "чушью", и когда Сеймур Херш опубликовал свои выводы, вы видели, как отреагировали европейцы и американцы", - заявил Лавров.

Журналист Сеймур Херш месяц назад написал в своем блоге, что ответственность за подрыв обоих газопроводов "Северны поток" несут США, а операцию провели водолазы, прошедшие подготовку в специальном центре ВМС США в Панама-Сити.

В качестве прикрытия они использовали военные учения НАТО под названием Baltops 22. По словам Херша, они установили мины, которые позже были активированы норвежцами.

Лавров заявил, что все действия США направлены на то, чтобы сделать Европу "подчиненным игроком" Вашингтона. Он также заявил, что Россия основывает свою энергетическую политику на надежных, заслуживающих доверия партнеры.

"Мы больше не будем полагаться ни на каких западных партнеров. Мы не позволим им снова взорвать газопроводы", — сказал он.