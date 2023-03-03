ВСУ приступили к оборудованию новой линии обороны на границе с Беларусью
Украинская армия начала оборудование новой противотанковой линии обороны на белорусском участке границы.
Новый оборонительный участок появится в Ровенской области, вдоль границы с Беларусью, об этом заявил в своем Telegram глава региона Виталий Коваль.
"Каждый день укрепляем границу. Строим заграждения. Устанавливаем бетонные заграждения. Тэтраэдры", - говорится в публикации.
Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщал о минировании украинскими войсками подходов со стороны Беларуси.
Опубликовано: Максим Алексеев
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Диана Мудреченко
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