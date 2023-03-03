ВСУ приступили к оборудованию новой линии обороны на границе с Беларусью

Украинская армия начала оборудование новой противотанковой линии обороны на белорусском участке границы.

Новый оборонительный участок появится в Ровенской области, вдоль границы с Беларусью, об этом заявил в своем Telegram глава региона Виталий Коваль.

"Каждый день укрепляем границу. Строим заграждения. Устанавливаем бетонные заграждения. Тэтраэдры", - говорится в публикации.

Ранее Государственный пограничный комитет Беларуси сообщал о минировании украинскими войсками подходов со стороны Беларуси.