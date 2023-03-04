Reuters: Россия закрывает газопроводы «Северный поток»
По сообщению Reuters, Россия планирует закрыть и, возможно, должным образом законсервировать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поскольку планов по их ремонту или возобновлению работы нет.
Оба трубопровода были построены российской компанией «Газпром» и должны были ежегодно прокачивать в Германию по дну Балтийского моря 110 миллиардов кубометров природного газа.
3 линии были повреждены в сентябре в результате взрыва, причины которого пока не выяснены. Однако ветка «Северный поток-2» по-прежнему функционирует.
«Газпром» признал, что ремонт газопровода возможен, но источники Reuters в Москве признают, что планов делать это нет, поскольку Кремль не ожидает улучшения своих отношений с Западом в обозримом будущем.
В прошлом году Европа резко сократила поставки топлива из России, а «Газпром» частично перенаправил их в страны постсоветского пространства. Некоторые источники Reuters говорят, что Москва считает проект полностью похороненным, но другие говорят, что акционеры захотят сохранить трубы для возможного использования в будущем.
Если это произойдет, поврежденные концы будут загерметизированы, а внутри труб будет нанесено защитное покрытие для предотвращения дальнейшей коррозии от соленой воды.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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