Reuters: Россия закрывает газопроводы «Северный поток»

По сообщению Reuters, Россия планирует закрыть и, возможно, должным образом законсервировать газопроводы «Северный поток-1» и «Северный поток-2», поскольку планов по их ремонту или возобновлению работы нет.

Оба трубопровода были построены российской компанией «Газпром» и должны были ежегодно прокачивать в Германию по дну Балтийского моря 110 миллиардов кубометров природного газа.

3 линии были повреждены в сентябре в результате взрыва, причины которого пока не выяснены. Однако ветка «Северный поток-2» по-прежнему функционирует.

«Газпром» признал, что ремонт газопровода возможен, но источники Reuters в Москве признают, что планов делать это нет, поскольку Кремль не ожидает улучшения своих отношений с Западом в обозримом будущем.

В прошлом году Европа резко сократила поставки топлива из России, а «Газпром» частично перенаправил их в страны постсоветского пространства. Некоторые источники Reuters говорят, что Москва считает проект полностью похороненным, но другие говорят, что акционеры захотят сохранить трубы для возможного использования в будущем.

Если это произойдет, поврежденные концы будут загерметизированы, а внутри труб будет нанесено защитное покрытие для предотвращения дальнейшей коррозии от соленой воды.