Российский мальчик Фёдор, который был ранен украинскими диверсантами в Брянской области, раскрыл подробности инцидента.

Журналисты телеканала "Россия 24" взяли интервью у мальчика Фёдора, который был ранен во время вторжения украинской диверсионно-разведывательной группы в сёла Брянской области. По словам ребёнка, во время происшествия он понял, что должен защитить двух девочек, которые были с ним, и увёл их из опасного места.

Также Фёдор заявил, что позже снял куртку, увидев в ней дырку и кровь. Позднее стало известно, что ДРГ Украины выстрелили ребёнку в область лёгкого, однако сейчас здоровью мальчика ничего не угрожает.