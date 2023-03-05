Премьер-министр Латвии уверен, что поставки самолетов ВСУ - это вопрос времени

По словам латвийского премьера, рано или поздно западные самолеты будут отправлены Украине, это лишь "вопрос времени". Об этом сообщают в РИА Новости.

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш считает, что поставка Западом боевых самолетов украинской стороне состоится, но сроки пока не определены.

Я не понимаю, почему Запад не должен поставлять истребители.

Премьер уверен, что если Украина нуждается в боевых самолетах, значит она должна их получить.

Далее он добавил, что Латвия отправила бы Киеву танки и самолеты, если бы они были.

Также Кришьянис Кариньш считает, что Украину нужно в ближайшие сроки принять в Евросоюз и в НАТО.