Шурыгин рассказал о тактике, которую применять ВСУ в весеннем наступлении

Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что будут делать украинские войска весной.

По словам Шурыгина, Вооруженные силы Украины намерены использовать все свои сильные стороны в грядущем весеннем контрнаступлении.

Шурыгин напомнил, что многие украинские командиры - это крайне опытные люди, которые воюют еще со времен антитеррористической операции на Донбассе в 2014-15 годах.

"Комбаты и комбриги ВСУ — это опытные военачальники, прошедшие, как минимум, год войны, а многие воюют с 2014–2015 годов", - заявил Шурыгин.

Также у преимуществам украинской армии он отнес хорошо выстроенную вертикаль командования армией, а также высокий уровень разведки, которую организовывают США.

Шурыгин заявил, что во время наступления украинские подразделения в местах атаки намерены достигнуть преимущества семь к одному в живой силе.