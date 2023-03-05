Шурыгин рассказал о тактике, которую применять ВСУ в весеннем наступлении
Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал о том, что будут делать украинские войска весной.
По словам Шурыгина, Вооруженные силы Украины намерены использовать все свои сильные стороны в грядущем весеннем контрнаступлении.
Шурыгин напомнил, что многие украинские командиры - это крайне опытные люди, которые воюют еще со времен антитеррористической операции на Донбассе в 2014-15 годах.
"Комбаты и комбриги ВСУ — это опытные военачальники, прошедшие, как минимум, год войны, а многие воюют с 2014–2015 годов", - заявил Шурыгин.
Также у преимуществам украинской армии он отнес хорошо выстроенную вертикаль командования армией, а также высокий уровень разведки, которую организовывают США.
Шурыгин заявил, что во время наступления украинские подразделения в местах атаки намерены достигнуть преимущества семь к одному в живой силе.
Опубликовано: Николай Скира
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Николай Скира
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