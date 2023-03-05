Информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова сообщило о переброске в Запорожье бойцов Вооружённых сил Украины, прошедших обучение в Британии.

«В город Запорожье за последние дни прибыло порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков, прошедших обучение в Британии», — цитирует Рогова информагентство «РИА Новости».

Политик уточнил, что срок обучения украинских бойцов в Соединённом Королевстве составлял не более четырёх недель.

Обозреватели «РИА Новости» отметили, что обучение служащих ВСУ проходит на военной базе Воркоп в Великобритании.