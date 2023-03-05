Минобороны РФ: войска России уничтожили пункт «Азова» в Запорожской области

Войска России нанесли удар по командному пункту нацбатальона ВСУ "Азов" на Запорожском направлении.

5 марта спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл ведомственный брифинг, в рамках которого сообщил, что за сутки ведения спецоперации российские Вооружённые силы смогли нанести прицельный удар по командному пункту управления украинского националистического полка "Азов" (признан террористическим).

Известно, что ликвидированный пункт нацбатальона "Азов" располагался в непосредственной близости от населённого пункта Марьевка в Запорожской области.