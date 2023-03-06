Главком ВСУ Залужный не дал приказа отступать из Артемовска

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска (Бахмута).

Такое заявление он сделал в ответ на соответствующий вопрос Владимира Зеленского во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Аналогичной позиции придерживается командующий оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Александр Сырский.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Залужный еще несколько недель предлагал отводить солдат ВСУ из Артемовска, но Зеленский с ним не согласился.