Главком ВСУ Залужный не дал приказа отступать из Артемовска
2023-03-06 16:21
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный выступил за продолжение обороны Артемовска (Бахмута).
Такое заявление он сделал в ответ на соответствующий вопрос Владимира Зеленского во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего.
Аналогичной позиции придерживается командующий оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Александр Сырский.
Ранее немецкое издание Bild сообщило, что Залужный еще несколько недель предлагал отводить солдат ВСУ из Артемовска, но Зеленский с ним не согласился.
Опубликовано: Светлана Репина
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Наталья Гончарова
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