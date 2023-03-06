Kyiv Independent: солдаты ВСУ в Артемовске жалуются на старое оружие и низкие шансы выжить
2023-03-06 19:09
Kyiv Independent сообщает, что украинские военные, находящиеся в Артемовске, жалуются на низкие шансы выжить.
Многие из них говорят о том, что не имеют достаточной подготовки, однако их сразу направили прямо на передовую.
Военные рассказывают об огромных потерях и оценивают свои шансы остаться в живых не более, чем в 30%.
Украинские минометчики жалуются на нехватку боеприпасов, из-за которой им приходится использовать вооружения времен Второй мировой войны.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
Николай Скира
WSJ: Китайские подъемные краны в портах США могут отслеживать информацию об армейских грузах
Китайские контейнерные краны, работающие в портах США, оснащены датчиками, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение и место назначения грузов, пишет Wall Street Journal.Подробнее...
-
-