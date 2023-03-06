Kyiv Independent: солдаты ВСУ в Артемовске жалуются на старое оружие и низкие шансы выжить

Kyiv Independent сообщает, что украинские военные, находящиеся в Артемовске, жалуются на низкие шансы выжить.

Многие из них говорят о том, что не имеют достаточной подготовки, однако их сразу направили прямо на передовую.

Военные рассказывают об огромных потерях и оценивают свои шансы остаться в живых не более, чем в 30%.

Украинские минометчики жалуются на нехватку боеприпасов, из-за которой им приходится использовать вооружения времен Второй мировой войны.