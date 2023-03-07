СК проводит обыск в доме блогера Lerchek
2023-03-07 11:11
Дом известного бьюти-блогера Лерчек(Валерии Чекалиной) и ее супруга обыскивает СК. Причиной этому стало уклонение семьи от уплаты налогов. Долг государству составляет 300 000 000 российских рублей.
Долг по налогам бьюти-блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа составляет 300 000 000 российских рублей.
В особняке семейства проводится обыск.
По имеющимся сведениям, пара подозревается в экономическом преступлении. Муж с женой платили обязательные взносы в госказну по упрощенной схеме, которая применяется ИП, доход которых приносит не более 150 000 000 в год.
Прибыль же Лерчек и ее компаньона в лице супруга значительно превышают данный лимит.
Опубликовано: Наталья Гончарова