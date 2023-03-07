Долина заявила, что никогда не спала с Авериным

Певица Лариса Долина заверила, что никакого интима у нее в отношениях с актером Максимом Авериным нет.

Певица Лариса Долина уверяет, что ее с актером Максимом Авериным связывает только дружба сроком в 8 - 10 лет.

Никакого романа между знаменитостями нет.

Артистка не стала скрывать, что общение с Авериным приносит ей массу положительных эмоции.

Слухи о том, что между звездами есть нечто большее, чем дружба, появились после того, как они, случайно встретившись в Кирове, провели весь вечер вместе.