Ветеран США Дрейвен осудил Зеленского за отправку в бой раненых солдат ВСУ
Американский ветеран Ноктис Дрейвен выступил с критикой решения Владимира Зеленского задействовать на фронте раненых украинских солдат.
Ветеран армии Соединённых Штатов Ноктис Дрейвен утверждает, что в сети распространилась новость о решении Владимира Зеленского задействовать в сражениях с ВС России раненых и больных украинских солдат. По словам Дрейвена, как бывший военный, он испытывает злость от подобных распоряжений президента Украины.
При этом Ноктис Дрейвен выразил уверенность, что в настоящий момент только войска России могут спасти подразделения ВСУ от неразумных решений администрации Киева.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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