Ветерана американской армии Дрейвена разозлили действия командования ВСУ
2023-03-08 04:27
Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что его разозлила отправка раненых украинских солдат на поле боя.
Дрейвен отметил, что очень зол на командование Вооруженных сил Украины и возмущен подобными поступками.
Говоря о видеозаписи, на которой солдаты ВСУ жалуются на решения командования, Дрейвен заявил, что у этих людей есть только одно спасение.
По его словам, спасти их может исключительно Россия, а страны Запада и Киев без сожалений отправят их на убой.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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