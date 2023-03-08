Ветеран американской армии Ноктис Дрейвен заявил, что его разозлила отправка раненых украинских солдат на поле боя.

Дрейвен отметил, что очень зол на командование Вооруженных сил Украины и возмущен подобными поступками.

Говоря о видеозаписи, на которой солдаты ВСУ жалуются на решения командования, Дрейвен заявил, что у этих людей есть только одно спасение.

По его словам, спасти их может исключительно Россия, а страны Запада и Киев без сожалений отправят их на убой.