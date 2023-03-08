Огурцы, которые пользуются успехом у огородников

У многих огурцы являются любимым овощем. Урожайность которых во многом зависит от условий выращивания, климатических условий, от поливов, от подкормок.

Кураж, среднеспелый, самоопыляющийся гибрид в последние годы заслужил большую популярность у дачников, огородников, благодаря букетной завязи на основном стебле. После их сбора огурцы начинают расти на боковых побегах. Плодоношение длится до осени. Огурчики ароматные, хрустящие, без водянистости, если плоды перевесят на плетях, кожура не грубеет, можно есть не очищая. Благодаря своим вкусовым и внешним качествам они подходят для разных заготовок, приятны на ощупь.

Герда, устойчив огурец к погодным катаклизмам, к перерастанию. Прохладное лето для него не помеха. Устойчив к распространённым болезням к мучнистой росе и переноспорозу. В одном узле при завязывании зеленцев можно насчитать до 3-5 штук.

Клавдия, среднеранний, самоопыляемый, ценится за великолепный вкус, устойчивость ко многим заболеваниям. Многие выращивают его не один год из за его неприхотливости и высокой урожайности. Плоды сочные, хрустящие, не горчат. Эти огурцы можно смело употреблять как в салаты, так и в консервацию.

Аллигатор, отличный сорт для посадки. Он очень стойкий, не боится засухи, кратковременных морозов. Уход за ним не потребует много сил, а урожай можно получить большой. Хорош не только для открытого грунта, но и для теплиц. Плоды после созревания покрываются небольшими, но видимыми колючками, на вкус сладковатые, это одна из главных качеств, на срезе плотный, без пустот и очень сочный.