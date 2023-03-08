Бойцы ВСУ 8 марта нанесли удар БПЛА по набережной Энергодара
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Эдуард Сеновоз в Tg-канале сообщил, что бойцы Вооружённых сил Украины 8 марта нанесли удар дронами с зажигательными боеприпасами по набережной города, где расположена Запорожская АЭС.
«В Международный женский день украинские боевики совершили очередной террористический акт против мирного населения Энергодара, нанеся удар зажигательными боеприпасами по городской набережной», — говорится в сообщении Сеновоза.
Чиновник уточнил, что в результате данного инцидента возник пожар на площади 4 гектара, огонь распространяется вдоль линии электропередачи, питающую Энергодар и насосную станцию.
Отмечается, что сотрудники противопожарной службы, Росгвардии, а также военнослужащие пытаются ликвидировать возгорание, угрозы возникновения радиационной аварии нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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