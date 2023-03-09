NY Times: Пентагон запретил передавать в Гаагу данные о действиях России в Украине
2023-03-09 12:22
Вашингтон блокирует передачу в международный уголовный суд данных о действиях РФ.
Соединенные Штаты Америки наложили запрет на передачу международному уголовному суду данных о действиях Российской Федерации в Украине.
По данным американского издание The New York Times, Пентагон боится создать прицидент, из-за которого могут быть осуждены солдаты армии США.
"Пентагон блокирует передачу в Международный уголовный суд данных о действиях России на Украине, сообщила The New York Times", - пишет ТАСС.
Опубликовано: Николай Скира