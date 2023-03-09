Балицкий: ВСУ собрали 40-тысячную группировку войск в районе населенного пункта Пришиб

По информации временно исполняющего обязанности главы Запорожской области Евгения Балицкого, под населенным пунктом Пришиб украинские войска собрали 40-тысячную группировку.

При этом Балицкий ссылается на данные российской разведки. Как заявил временный руководитель Запорожской области телеканалу «Россия 24», в настоящее время обнаружена группировка численностью около 40 тысяч человек, которые сейчас находятся где-то в районе Пришиба. Как подчеркнул Балицкий, «мы эту группировку видим, она разрознена, но мы понимаем, что эта сила куда-то пойдет».

Пришиб — это населенный пункт, расположенный примерно в 50 километрах от Мелитополя. Ранее член ГСА Запорожской области Владимир Рогов говорил, что скопление 50-тысячной группировки является одним из ключевых условий для начала контрнаступления украинских вооруженных сил к побережью Азовского моря. По мнению Рогова, украинские власти накапливают силы для отрезания сухопутного коридора российских вооруженных сил в Крым.