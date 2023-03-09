Зеленский провёл совещание с военными после серии взрывов в Украине

Владимир Зеленский провёл совещание с высокопоставленными украинскими силовиками после ночных ракетных ударов со стороны РФ.

Пресс-служба офиса Владимира Зеленского уведомляет, что днём 9 марта президент провёл внеплановое совещание с главами СНБО, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Генштаба, а также Главного управления разведки. Причиной созыва срочного совещания стали новые ракетные удары по объектам энергетики Украины со стороны ВКС России.

В Минобороны РФ сообщили, что прошлой ночью российская боевая авиация с помощью гиперзвуковых ракет "Кинжал" нанесла удар возмездия по Украине за вылазку диверсантов ВСУ в сёла Брянской области.