В Пентагоне Россию обвиняют в «беспрецедентном военном сотрудничестве» с Ираном

Как заявил Ллойд Остин, Иран "получает важный боевой опыт" на Украине. Этот опыт, якобы потом передадут силам на Ближнем Востоке, контролируемым Тегераном.

По сообщению ТАСС, министр обороны США Ллойд Остин заявил о беспрецедентном военном сотрудничестве Москвы с Тегераном, включая поставки ракет и средств противовоздушной обороны со стороны Ирана.

Свое мнение Остин представил на общей пресс-конференции с Йоавом Галантом.

Как полагает Ллойд Остин, Иран "получает важный боевой опыт" на Украине, и он потом, якобы будет передан находящимся под контролем Тегерана силам на Ближнем Востоке.

Министр обороны США обвинил Россию в "беспрецедентном военном сотрудничестве, в том числе по ракетам и ПВО".

При этом со стороны Москвы и Тегерана уже не раз поступали опровержения сведений о поставляемом Ираном вооружении для России.

Дмитрий Песков ранее утверждал, что заявления подобного характера являются вбросом.

Пресс-секретарь уверял также, что Россия пользуется летательными аппаратами своего производства.

Ранее глава МИд Ирана объяснил, что поставки беспилотников в РФ осуществлялись в малом количестве, и было это за несколько месяцев до начала СВО на Украине.