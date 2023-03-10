Макгрегор: причастность США к атакам ВСУ на Крым приведёт к войне с РФ
2023-03-10 16:05
Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор рассказал о последствиях помощи США при нанесении украинских ударов по Крыму.
10 марта Дуглас Макгрегор прокомментировал заявление замгоссекретаря Соединённых Штатов Виктории Нуланд о допустимости нанесения ударов по крымскому полуострову со стороны Украины. По мнению Макгрегора, США уже сейчас негласно помогают украинским военным атаковать позиции армии России в Крыму.
При этом Дуглас Макгрегор отметил, что прямая вовлечённость администрации Вашингтона к атакам на Крым спровоцирует полномасштабную войну между американским государством и Российской Федерацией.
Опубликовано: Ткачёв Андрей