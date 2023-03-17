Издание "РИА Новости" опубликовало интервью с украинским солдатом, который раскритиковал статью The Washington Post о положении дел в рядах ВСУ.

17 марта военкоры газеты "РИА Новости" опубликовали интервью с Владимиром Шевченко, который является бойцом 46-ой десантно-штурмовой бригады вооружённых сил Украины. По словам Шевченко, он ознакомился с недавней публикацией американской газеты Washington Post, в которой командир бригады ВСУ с позывным "Купол" рассказал о ситуации на фронте.

В интервью WP "Купол" утверждает, что за год участия в активных боевых действиях против российской армии порядка сто его сослуживцев из числа бригады были убиты, ещё 400 получили ранения. Также военный утверждает, что многие солдаты ВСУ убегают с поля боя из-за тотальной неопытности.

Владимир Шевченко признаёт, что интервью "Купола" журналистам The Washington Post носит правдивый характер, однако комбриг умолчал о многих нюансах, не желая распространять в СМИ реальную информацию о положении дер украинской армии, которое намного хуже, чем пишут в зарубежных газетах.

Информагентство "Украинская правда" ранее сообщало, что командир бригады ВСУ с позывным "Купол" был понижен в должности после дачи провокационного интервью Washington Post, поскольку он рассказал многие нелицеприятные для Киева подробности быта украинских подразделений несущих большие потери.

Накануне экс-полковник США Дуглас Макгрегор выразил уверенность в том, что сотни тысяч солдат вооружённых сил Украины погибнут в скором времени из-за нежелания Владимира Зеленского вести переговоры с российским правительством.