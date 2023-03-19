Владимир Рогов утверждает, что нападению ВСУ на Запорожскую область будет предшествовать украинская информационно-психологическая спецоперация.

Днём воскресенья, 19 марта, лидер совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов публично заявил, что в последние дни крупные зарубежные информагентства стали массово писать о том, что вооружённые силы Украины испытывают существенную нехватку боеприпасов, что может стать причиной затягивания начала контрнаступления ВСУ.

По данным Рогова, подобные публикации западных СМИ носят характер намеренной дезинформации, поскольку в действительности подразделения украинской армии существенно усиляются и готовятся к проведению новой наступательной операции, целью которой может стать именно Запорожская область.

Владимир Рогов уверен, что при поддержке подконтрольных западным правительствам газет администрация Киева проводит так называемую информационно-психологическую спецоперацию (ИПСО), целью которой является убедить Министерство обороны России в недееспособности украинской армии.

При этом Рогов отметил, что командованию российскими войсками прекрасно известно о планах ВСУ, готовящих вооружённое вторжение в Запорожье, однако подобная акция может обернуться крахом для армии Украины из-за отличной работы контрразведки вооружённых сил России.

Накануне Владимир Рогов сообщил, что в текущий момент на линии разграничения в Запорожской области сконцентрировано порядка сорока тысяч украинских солдат, которые могут перейти в наступление уже в скором времени, уже сейчас проводя разведку боем в регионе.