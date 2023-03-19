Стилист Лоу Роуч называет вражду Зендайи и Louis Vuitton - безумием

Лоу Роуч сообщил о своей отставке, которая заставила поклонников задуматься о том, не поссорился ли он со своей близкой подругой и клиенткой Зендайей.

В интервью "The Cut" от 17 марта стилист подтвердил, что он "определенно, на 100 000 процентов уходит на пенсию", объяснив, что уже давно разочаровался в индустрии моды.



"Я не был счастлив, честно говоря, в течение очень долгого времени", - сказал он.

"И кульминация всего, что происходило в моей карьере в последние несколько дней, просто выбила меня из колеи. И я просто подумал: "Знаете что? Я сделал все.

Я очень благодарен за то, что смог продвинуться и подняться в этой индустрии так, как я это сделал.

Но я не могу сказать, что я сделал это без страданий".



