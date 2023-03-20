Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по поводу ордера МУС на арест Путина

Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз не смог опубликовать официальное заявление по поводу выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина.

Причиной послужила блокировка данного заявления представителями Венгрии, которая наложила вето.

В итоге заявление ЕС было опубликовано только от имени главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

В документе говорится, что в ЕС считают решение Международного уголовного суда началом привлечения к ответственности российских лидеров.

Ранее отдельное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда было опубликовано главами министерств юстиции стран Евросоюза.

Этот документ также не был подписан представителями Венгрии.