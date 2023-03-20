Bloomberg: Венгрия заблокировала заявление Евросоюза по поводу ордера МУС на арест Путина
2023-03-20 23:51
Агентство Bloomberg сообщает, что Евросоюз не смог опубликовать официальное заявление по поводу выдачи МУС ордера на арест Владимира Путина.
Причиной послужила блокировка данного заявления представителями Венгрии, которая наложила вето.
В итоге заявление ЕС было опубликовано только от имени главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.
В документе говорится, что в ЕС считают решение Международного уголовного суда началом привлечения к ответственности российских лидеров.
Ранее отдельное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда было опубликовано главами министерств юстиции стран Евросоюза.
Этот документ также не был подписан представителями Венгрии.
Опубликовано: Светлана Репина