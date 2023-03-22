Захарова назвала провокацией план Лондона по передаче снарядов с ураном Киеву

Мария Захарова оценила намерения Минобороны Британии поставить Украине снаряды с обеднённым ураном.

Днём 22 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала заявление заместителя министра обороны Великобритании Аннабель Голди, которая утверждает, что в ближайшее время Лондон хочет поставить Киеву боеприпасы с обеднённым ураном.

По мнению Захаровой, подобные планы британского Минобороны являются провокацией и нацелены на полное уничтожение украинской государственности, поскольку неизбежно ведут к эскалации конфликта и затягиванию российской спецоперации в регионе, цели которой всё равно будут достигнуты.

При этом Мария Захарова уверена, что в администрации Лондона знали о возможности негативной реакции России на поставку таких снарядов украинским войскам и приняли решение об их передаче намеренно, планируя тем самым вести российско-украинский конфликт на принципиально новый уровень.

Характерно, что ранее глава делегации РФ в Вене Константин Гаврилов предупреждал Запад о том, что использование снарядов с урановой сердцевиной подразделениями ВСУ будет расценено Москвой как применение "грязных бомб", являющихся ядерным оружием, что вынудит Министерство обороны России реагировать.

Информация о наличии "грязной бомбы" у Киева появилась ранее, однако представители Международного агентства по атомной энергетике обследовали все украинские атомные электростанции, не найдя на них признаков изготовления или хранения такого оружия.