Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана встретятся, чтобы проложить путь к возобновлению работы посольств

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и его иранский коллега Хоссейн Амирабдоллахиан договорились встретиться в ближайшее время и подготовить почву для открытия посольств.

Ранее в этом месяце Иран и Саудовская Аравия договорились восстановить отношения после многолетней вражды, которая угрожала стабильности и безопасности в Персидском заливе и способствовала разжиганию конфликтов на Ближнем Востоке от Йемена до Сирии.



Министры поговорили по телефону по случаю священного для мусульман месяца Рамадан, сообщило агентство SPA.



Амирабдоллахиан подчеркнул во время разговора готовность Ирана укреплять отношения с Саудовской Аравией, сообщило официальное информационное агентство Ирана IRNA.



Министры иностранных дел двух стран договорились встретиться друг с другом как можно скорее и начать подготовку к возобновлению работы посольств и консульств, добавило IRNA.



Сделка между региональными державами, мусульманской суннитской Саудовской Аравией и давним соперником шиитским Ираном, заключенная при посредничестве Китая, была объявлена после ранее не разглашавшихся переговоров в Пекине между высшими должностными лицами по вопросам безопасности двух стран.