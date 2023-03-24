На Бали два поляка вышли на улицу в день молчания и были за это депортированы
Двое граждан Польши, которые вышли на улицу на Бали, когда это было запрещено, будут депортированы с острова.
Как сообщило издание Jakarta Post, иностранцы нарушили запрет во время дня молчания – праздника Ньепи.
Поляки пришли на пляж и устроили пикник. Их заметили полицейские и сообщили, что выходить из дома в этот день запрещено.
Иностранцы не только проигнорировали замечание полиции, но и стали спорить с представителями власти.
Их отвезли в полицейский участок. Теперь граждане Польши будут высланы из страны.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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Тарас Медведев
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