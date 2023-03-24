На Бали два поляка вышли на улицу в день молчания и были за это депортированы

Двое граждан Польши, которые вышли на улицу на Бали, когда это было запрещено, будут депортированы с острова.

Как сообщило издание Jakarta Post, иностранцы нарушили запрет во время дня молчания – праздника Ньепи.

Поляки пришли на пляж и устроили пикник. Их заметили полицейские и сообщили, что выходить из дома в этот день запрещено.

Иностранцы не только проигнорировали замечание полиции, но и стали спорить с представителями власти.

Их отвезли в полицейский участок. Теперь граждане Польши будут высланы из страны.