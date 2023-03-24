Медведев: Генштаб России готовится к новым наступательным операциям ВСУ

Дмитрий Медведев утверждает, что в России знают о подготовке украинской армии к началу контрнаступления.

В пятницу, 24 марта, заместитель председателя российского Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев пообщался с отечественными представителями СМИ, сообщив им что Генеральный штаб армии РФ осведомлён о подготовке вооружённых сил Украины к началу серии контрнаступательных операций.

По данным Медведева, в настоящий момент российский Генштаб готовит собственные решения для недопущения начала украинского контрнаступления и его купирования. Политик отметил, что подобные решения будут озвучены позднее сотрудниками Министерства обороны России.

Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что подразделения ВСУ сконцентрировали группировку из восьмидесяти тысяч военных вокруг населённого пункта Артемовск в Донецкой Народной республике, намереваясь попытаться деблокировать город, оставив его под своим контролем.

Также Пригожин написал письмо на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, попросив его не допустить отсечения бойцов частной военной кампании "Группа Вагнера" от регулярных войск России на Артемовском направлении, что позволит повысить шанс скорого захвата Артемовска.

Советник Зеленского Михаил Подоляк также раскрыл сведения о подготовке Украины к контрнаступлению, подтвердив информацию американской газеты Politico о том, что подобная операция начнётся в мае.