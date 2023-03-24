Папа должен наказать еретических немецких епископов, говорит кардинал

Папа Франциск должен принять дисциплинарные меры против немецких епископов, которые поддерживают однополые союзы и придерживаются других "еретических" взглядов.

Немецкая католическая церковь обсуждает ряд реформ, в том числе по вопросам гомосексуализма, женщин-священников и священнического безбрачия, в рамках так называемого Синодального пути.



Выступая перед газетой La Repubblica, кардинал Герхард Людвиг Мюллер сказал, что некоторые епископы, участвующие в процессе, одобрили "еретические тексты" и должны быть судимы в соответствии с каноническим правом.



"Папа обязан требовать объяснений, исправлять или - в крайних случаях - увольнять епископов по доктринальным вопросам", - сказал Мюллер.



Кардинал, который сам является немецким епископом, сказал, что разрешение гомосексуальным парам благословлять свой союз священником "прямо противоречит католической вере".



"Благословение гомосексуальных пар - это кощунство", - сказал он.



В ноябре, после переговоров с официальными лицами Ватикана и Папой Римским, глава Конференции епископов Германии заявил, что дебаты о реформах не могут быть подавлены.