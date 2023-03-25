РИА Новости: Солдаты ВСУ отказываются идти воевать, а офицеры это скрывают

Многие украинские военнослужащие попросту отказываются ехать на передовую и воевать.

Российское информационное агентство РИА Новости пишет о том, что большое количество военнослужащих Вооруженных сил Украины отказывается ехать на передовую . РИА, в свою очередь, ссылается на издание Страна.ua.

При этом отмечается, что солдаты отказываются идти воевать даже не смотря на приказ Зеленского об ужесточении ответственности за неисполнение распоряжений командиров.

"Они (солдаты, сержанты и офицеры, с которым пообщались журналисты издания -ред.) также говорят о довольно большом числе отказников (солдат, которые отказываются идти на передовую), даже несмотря на вступивший в силу недавно закон об ответственности за отказ выполнять приказ командиров", - говорится в тексте.