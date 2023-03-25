Китай против того, чтобы Соединенные Штаты тратили ресурсы на помощь Украине.

Аналитики The Quincy Institute for Responsible Statecraf сообщают о том, что Китаю не нравится огромный объем военной помощи, который Соединенные Штаты оказывают Украине.

"Китайская Народная Республика не позволит Соединенным Штатам бесконечно вкладывать средства в военные нужды Киева", - пишет источник.

Отмечается, что внутри США также фиксируется изменение общественного мнения о помощи Украине - люди все меньше хотят, чтобы их деньги уходили на закупки оружия для ВСУ.