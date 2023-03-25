Financial Times: Евросоюз подталкивает Си Цзиньпина к переговорам с Зеленским

Издание Financial Times утверждает, что лидеры ЕС пытаются вынудить главу Китая начать переговоры с президентом Украины.

Днём субботы, 25 марта, международное новостное агентство Financial Times со ссылкой на высокопоставленного китайского политика уведомило о том, что лидеры государств Европейского союза пытаются вынудить председателя правительства Китая Си Цзиньпина вступить в переговоры с Владимиром Зеленским.

По данным Financial Times, в Евросоюзе хотят, чтобы Си Цзиньпин вёл переговоры с Владимиром Путиным, подталкивая его к началу переговорного процесса с Украиной на условиях, выгодных для администрации Киева. В FT отмечают, что таким образом Брюссель хочет использовать китайского лидера в качестве связующего элемента в российско-украинских переговорах.

Днём ранее президент Франции Эммануэль Макрон публично заявлял о том, что французское и немецкое правительства рассчитывают на то, что власти Китая смогут убедить Россию не использовать ядерное оружие во время спецоперации на Украине и возобновить переговорный процесс с Киевом.

В то же время советник Зеленского Михаил Подоляк утверждает, что администрация Пекина ещё не определилась со своей позицией относительно спецоперации в Украине, поскольку в Китае думают о том, поддержать ли действия России или продолжить занимать нейтральную позицию.

В годовщину начала СВО, 24 февраля 2023 году, постпредство Китая в ООН опубликовало личный план по урегулированию украинского кризиса, который высоко оценил Владимир Путин, допустив, что он может лечь в основу будущих мирных соглашений между сторонами конфликта.