Александр Вучич прогнозирует начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз в июне.

В воскресенье, 26 марта, журналисты телеканала TV Pink взяли интервью у сербского президента Александра Вучича, который публично заявил, что в июне стартуют переговоры о вступлении Украины в регулярный состав Европейского союза. По мнению Вучича, членство украинского государства в ЕС будет поддержано Соединёнными Штатами.

Александр Вучич уверен, что начало переговоров о включении Украины в Евросоюз начнутся из-за того, что украинские Вооружённые силы не имеют возможности победить российскую армию в конфликте. Также политик верит в желание правительства США поддержать срочное вступление Украины в Европейский Союз.

В беседе с репортёрами TV Pink Вучич выразил уверенность в том, что в результате переговоров Киев может получить исключительное право на вступление в ЕС вне очереди, поскольку большинство стран-членов организации поддержат такую инициативу, активно лоббируемую американскими чиновниками.

При этом Александр Вучич считает, что форсирование принятия Украины в Европейский Союз вызвано желанием властей Соединённых Штатов завершить формирование собственного военно-политического блока в центре Европы и связано со скорыми выборами нового главы Североатлантического альянса.

Президент Сербии подчёркивает, что симпатизирующий Вашингтону блок внутри Евросоюза будет состоять из Украины, прибалтийских государств и Польши.