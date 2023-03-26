Соскин: страны Евросоюза призывают Зеленского начать переговоры с Россией
Бывший советник 2-го президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале заявил, что страны Европейского союза призывают главу киевского режима Владимира Зеленского начать переговоры с Россией для урегулирования украинского конфликта.
«Страны Европы уже очень устали, и многие из них считают, что Украина должна искать какой-то переговорный путь с Россией», — сказал экс-советник Кучмы.
Соскин подчеркнул, что страны ЕС сталкиваются с серьезными проблемами из-за происходящего на Украине и по этой причине могут также пересмотреть подход к оказанию помощи киевскому режиму, в частности, европейские страны столкнулись с тяжёлыми экономическими последствиями из-за введённых против России санкционных ограничений.
Политический деятель также выразил свою уверенность в том, что ситуация для Украины в настоящее время очень тяжёлая и уже не улучшится.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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16:51
Диана Мудреченко
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