Минобороны РФ: украинский БПЛА в Тульской области был сбит комплексом РЭБ

В Министерстве обороны России сообщили, что украинский дрон, упавший в Киреевске под Тулой, был сбит комплексом радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Система РЭБ вывела из строя навигационный датчик беспилотника, и аппарат упал на землю, заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Взрыв в результате падения беспилотника повредил три жилых многоэтажных дома и разрушил несколько хозяйственных построек.

Пострадало трое человек, которых доставили в больницу.