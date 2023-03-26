Минобороны РФ: украинский БПЛА в Тульской области был сбит комплексом РЭБ
21:21 2023-03-26
В Министерстве обороны России сообщили, что украинский дрон, упавший в Киреевске под Тулой, был сбит комплексом радиоэлектронной борьбы «Поле-21».
Система РЭБ вывела из строя навигационный датчик беспилотника, и аппарат упал на землю, заявили во внешнеполитическом ведомстве.
Взрыв в результате падения беспилотника повредил три жилых многоэтажных дома и разрушил несколько хозяйственных построек.
Пострадало трое человек, которых доставили в больницу.
Опубликовано: Наталья Замечалова
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22:08
Тарас Медведев
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