Зеленский: если Украина сдаст Артемовск, ее вынудят пойти на компромисс с Россией

По словам Зеленского, украинский народ и мировое сообщество начнут подталкивать власти Украины к компромиссу с Россией в случае поражения украинских вооруженных сил в Артемовске. Как заявил президент Украины, любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух украинских войск. В связи с этим Зеленский считает целесообразным удерживать Артемовск любыми силами и средствами, не считаясь с потерями живой силы и техники. Стоит отметить, что многие военные руководители Украины не согласны с президентом Зеленским и полагают, что Артемовск целесообразней сдать, чем отправлять туда на гибель солдат, а также впустую расходовать боеприпасы и терять боевую технику.

По мнению журналистов Associated Press, подобные слова Зеленского стоит расценивать как признание того, что сдача Украиной Артемовска приведет скорее к дорогостоящему политическому поражению, чем к тактическим потерям.