29 марта журналисты новостного издания "Соловьёв LIVE" опубликовали интервью с заместителем командира 2-го корпуса народной милиции ЛНР и главой отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудиновым, который утверждает, что анонсированная Генштабом Украины контрнаступательная операция станет последней атакой для Киева.

По мнению Алаудинова, с начала СВО вооружённые силы Украины столкнулись с катастрофическими потерями в живой силе, ввиду чего украинская армия не сможет подготовить резервы дл ещё одного контрнаступления из-за существенного дефицита кадров в сфере военного дела.

Также Апты Алаудинов рассказал, что в западных областях украинского государства была замечена зарубежная военная техника, которая поставлена Киеву в рамках пакетов помощи со стороны Соединённых Штатов и их стран-сателлитов. Алаудинов подчёркивает, что данная техника ещё не была задействована в конфликте.

Вместе с тем Апты Алаудинов утверждает, что подразделения ВСУ испытывают сильные трудности с эксплуатацией подобной техники, поскольку несмотря на заранее пройденное обучение украинские солдаты не имеют навыков по обслуживанию и ремонту вооружений, поставляемых Западом.

Накануне Владимир Путин дал интервью репортёру Павлу Зарубину, рассказав ему, что западная техника доходит до поля боя только из-за того, что армия Украины осуществляет её переброску в ночное время суток.