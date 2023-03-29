Главные правила сбора хорошего урожая чеснока

Оптимальное время посадки чеснока - конец сентября (за несколько недель до заморозков). Если же холода в начале осени такие, что ночная темперетура опускается ниже 10 градусов, сажать культуру нужно немедленно.

2 года чеснок сажать на одном месте нельзя. Обожает этот овощ почву, на которой до этого "жил" лук.

После томатов, перцев и баклажанов почву для чеснока использовать не стоит, так как высока вероятность заражения фузариозом.

Землю, где планируется посадить растение, навозом удобрят не советуют, так как кислая, насыщенная азотом почва не подойдет. Нужна нейтральная.

Перед тем как посадить чеснок, его замачивают. Сильно глубоко зубчики в землю вгонять не стоит, так как это плохо влияет на рост корней. 3- 4 см хватит.

Перед самой посадкой землю следует полить, если она слишком сухая.

В качестве мульчи после посадки отлично подойдут ямки с торфом, перегноем, опилками (на 2-5 см).