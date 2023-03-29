Гигантская лавина унесла жизни по меньшей мере 7 человек и 64 пропали без вести в Эквадоре

В дополнение к семи подтвержденным погибшим, число пропавших без вести возросло до 64 человек, согласно последнему отчету Национального секретариата по рискам, который первоначально ошибочно сообщил о 16 погибших.



На данный момент 32 человека спасены живыми, есть 23 раненых, в дополнение к 22 пострадавшим, соответствующим пяти семьям, которые были переведены во временные убежища, созданные в этом муниципалитете в андской провинции Чимборасо.



В этом районе также пострадало полтысячи человек, что соответствует 163 домам.



Оползень сошел около 22:00 по местному времени в воскресенье (3:00 по Гринвичу в понедельник), когда большинство людей уже находились в своих домах, но его масштабы можно было оценить только с рассветом, когда стала видна разрушенная территория площадью 24,3 гектара.