В дополнение к семи подтвержденным погибшим, число пропавших без вести возросло до 64 человек, согласно последнему отчету Национального секретариата по рискам, который первоначально ошибочно сообщил о 16 погибших.
На данный момент 32 человека спасены живыми, есть 23 раненых, в дополнение к 22 пострадавшим, соответствующим пяти семьям, которые были переведены во временные убежища, созданные в этом муниципалитете в андской провинции Чимборасо.
В этом районе также пострадало полтысячи человек, что соответствует 163 домам.
Оползень сошел около 22:00 по местному времени в воскресенье (3:00 по Гринвичу в понедельник), когда большинство людей уже находились в своих домах, но его масштабы можно было оценить только с рассветом, когда стала видна разрушенная территория площадью 24,3 гектара.
Гигантская лавина унесла жизни по меньшей мере 7 человек и 64 пропали без вести в Эквадоре
Город Алауси, расположенный в Андах Эквадора, проснулся в понедельник частично погребенным под гигантской лавиной после того, как часть горы откололась и унесла семь жизней и десятки домов и людей.
В дополнение к семи подтвержденным погибшим, число пропавших без вести возросло до 64 человек, согласно последнему отчету Национального секретариата по рискам, который первоначально ошибочно сообщил о 16 погибших.
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