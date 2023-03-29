У Tesla Rival Lucid действительно плохие новости о своих электромобилях

Ранее в марте Национальная администрация безопасности дорожного движения начала расследование в отношении 100 000 внедорожников Tesla 2023 Model Y из-за проблемы с отсоединением рулевого колеса во время движения. Модель Y является одним из бестселлеров Tesla.



Вслед за этим производитель электромобилей из Остина (штат Техас) отозвал 2 649 автомобилей Tesla Model S в Китае, которые были произведены на заводе компании во Фримонте (штат Калифорния).

Под отзыв попали купленные в Китае автомобили Model S, произведенные в период с 14 октября 2015 года по 23 августа 2020 года.

В настоящее время Model S производится только во Фримонте. Отзыв Model S был вызван проблемой с замком защелки переднего багажника, который может привести к открытию крышки во время движения, что создает угрозу безопасности.