Гришаева высказалась по поводу отказа Сиваевой и Мельниковой сниматься в новом сезоне Папиных дочек

Фактически все герои вернулись к своим ролям во второй части популярного проекта "Папины дочки".

Исключением не стала и Нонна Гришаева, играющая Людмилу Васнецову.

К сожалению Жени, которую исполняла Дарья Мельникова, и Даши в исполнениии Анастасии Сиваевой в новом сезоне не будет.

Гришаева призналась, что расстроилась этому, так как хотела увидеть всех, а встретилась лишь с Лизой Арзамасовй и Мирославой Карпович.

Даже Пуговку (Екатерину Старшову) артистке повидать не удалось из-за того, что съемочные дни не совпали.