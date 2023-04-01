Филиппо: власти США унизили Макрона, сделав его «послушным пуделем»

В субботу, 1 апреля, бывший депутат европарламента Флориан Филиппо опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где сообщил, что расценивает высказывания официального Белого дома о протестах во Франции как оскорбления в адрес французского президента Эммануэля Макрона. По мнению Филиппо, США сделали из Макрона "послушного пуделя".

При этом Флориан Филиппо напомнил, что администрация Вашингтона ранее опубликовала серию заявлений о том, что насилие для разгона агрессивно настроенных демонстрантов во Франции является недопустимым. Политик уверен, что раньше правительство Соединённых Штатов хвалило Эммануэля Макрона, который был "пуделем" на поводу у американцев. Теперь же Макрона публично ругают, считает Филиппо.

Накануне координатор Белого дома по вопросам национальной безопасности США Джон Кирби выступил с правительственным брифингом для представителей местной прессы, где заявил, что американские власти поддерживают мирные акции протеста во всём мире, в том числе и во Франции.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сыронизировала над непоследовательностью правительства Франции, которое систематически поставляет оружие Украине. По мнению Захаровой, Эммануэль Макрон мог бы поставлять вооружения французским демонстрантам.

Сам же Макрон недавно публично назвал протестующих "толпой, не имеющей легитимности", поскольку они добиваются своих целей без представительства себя в парламенте.