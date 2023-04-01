Шольц: военный конфликт России и Украины может затянуться до 2027 года

На конференции, которую организовало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung, Олаф Шольц, глава правительства Германии, заявил, что российско-украинская война может продолжиться до 2027 года. Его слова приводят в РИА Новости.

Шольц уверен, что военные действия в Украине будут идти еще не один год, и если конфликт примет затяжной характер, ФРГ воспримет это как вызов.

Лидер Германии также отметил, что Берлин будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется.

На конференции выступил также экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Он выразил несогласие по поводу затяжного характера военного конфликта.

Мельник полагает, что мировое соглашение может быть достигнуто уже в этом году. Но для этого Запад должен оказывать усиленную помощь Украине.

В частности, дипломат Украины отметил, что Киев ожидает от ФРГ и США поставок бронетехники и военных самолетов.