1 апреля лидер политического движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов публично заявил, что крупная группировка вооружённых сил Украины сконцентрировала рядом с населённым пунктом Разумовка в Запорожской области. По данным политика, украинские войска хотят перейти через реку Днепр и захватить Запорожскую атомную электростанцию.

По данным Рогова, накануне армия России нанесла упреждающие удары по позициям украинских войск возле деревни Разумовка с целью сорвать грядущую контрнаступательную операцию подразделений ВСУ, которая будет направлена на Запорожскую область и город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС.

Также Владимир Рогов рассказал, что на границах Запорожской области в настоящий момент расположено до семидесяти пяти тысяч украинских солдат, которые готовятся к проведению контрнаступления, начало которого запланировано на середину текущей весны, о чём неоднократно заявлял Владимир Зеленский.

При этом Рогов утверждает, что в Запорожье стали появляться молодые наёмники из Германии, возраст которых в среднем не превышает двадцать лет. Представитель запорожского правительства заявил, что наличие немцев на линии разграничения с позициями ВС РФ были выявлены с помощью радиоперехватов их речи.

Характерно, что ранее американская газета Politico раскрыла планы Генштаба Украины по контрнаступательной операции, рассказав, что она начнётся в апреле или мае и будет направлена на Запорожскую область и Луганск.