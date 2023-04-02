Утром воскресенья, 2 апреля, новостное агентство Judging Freedom опубликовало интервью с отставным офицером разведки при морской пехоте США Скоттом Риттером, который публично заявил, что проигрыш украинских войск в Артемовске может спровоцировать отступление ВСУ по нескольким линиям фронта.

По мнению Риттера, уже сейчас Генштаб Украины предупредил Владимира Зеленского о том, что после поражения армии Украины на Артемовском направлении подразделения ВСУ окажется вынужденными покинуть свои позиции на территории Запорожья, а также Донецкой и Луганской Народных республик.

Скотт Риттер уверен, что войска России быстро установят контроль над Херсоном и Запорожьем после падения обороны Артемовска со стороны ВСУ. Экс-разведчик США считает неизбежным победу подразделений российской спецоперации в Бахмуте (украинское название Артемовска), подчёркивая, что она произойдёт уже в ближайшее время.

Кроме того, Риттер заверил, что к середине 2023 года страны коллективного Запада прекратят спонсировать киевский режим посредством поставок пакетов финансовой и военной помощи, что окажется решающее влияние на продвижение армии России в зоне проведения СВО на территории Украины.

Характерно, что накануне аналогичное мнение выразил бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор, отметивший, что к проигрышу ВСУ в Артемовске приведут проблемы логистического характера, которые сопряжены с невозможностью оперативно подвозить боеприпасы украинской армии в фактически окружённый город.