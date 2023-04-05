Грант определил шесть серьезных ошибок ВСУ, ведущих к лишним потерям

Военный эксперт Гленн Грант дал интервью немецкому изданию Welt, где он объяснил, какие проблемы есть в украинской армии.
Грант полагает, что глубокие недочеты можно отметить на всех уровнях.
Во-первых, непроработана система подготовки личного состава, которая представляет собой "хаотичную смесь советских учений, системы НАТО и импровизации".
Другие проблемы состоят в абсолютной неподготовленности медицинского персонала и нехватки медицинского оборудования на местах.
Также британский полковник указал на плохое военное командование, где в приоритете бюрократический подход и принципы из серии "я - начальник, ты - дурак".
Кроме того, приказы долго доходят до подчиненных, принятые решения сложны для понимания.
Во главе украинской армии стоят лица, которые "несколько недель назад были гражданскими".
Отсюда несогласованность действий, из-за которой военные группы нередко мешают и вредят друг другу.
Грант отметил факты неуважительного отношения достаточно экспертных военных формирований ВСУ к Силам территориальной обороны.
Ранее, в марте, Дуглас МакГрегор подчеркнул, что украинская армия делает много ошибок, неуклонно подводя себя к гибели.
По его мнению, в настоящий момент ВСУ уже в критическом состоянии и надолго их не хватит.