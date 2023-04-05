Военный эксперт Гленн Грант дал интервью немецкому изданию Welt, где он объяснил, какие проблемы есть в украинской армии.

Грант полагает, что глубокие недочеты можно отметить на всех уровнях.

Во-первых, непроработана система подготовки личного состава, которая представляет собой "хаотичную смесь советских учений, системы НАТО и импровизации".

Другие проблемы состоят в абсолютной неподготовленности медицинского персонала и нехватки медицинского оборудования на местах.

Также британский полковник указал на плохое военное командование, где в приоритете бюрократический подход и принципы из серии "я - начальник, ты - дурак".

Кроме того, приказы долго доходят до подчиненных, принятые решения сложны для понимания.

Во главе украинской армии стоят лица, которые "несколько недель назад были гражданскими".

Отсюда несогласованность действий, из-за которой военные группы нередко мешают и вредят друг другу.

Грант отметил факты неуважительного отношения достаточно экспертных военных формирований ВСУ к Силам территориальной обороны.

Ранее, в марте, Дуглас МакГрегор подчеркнул, что украинская армия делает много ошибок, неуклонно подводя себя к гибели.

По его мнению, в настоящий момент ВСУ уже в критическом состоянии и надолго их не хватит.