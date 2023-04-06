В США одобряют атаки ВСУ по новым территориям Российской Федерации

Джон Кирби, координатор администрации Вашингтона по стратегическим коммуникациям, сделал заявление.

Он сообщил о том, что Белый дом ничего не имеет против военных ударов Украины по территориям, которые недавно стали частью России, а именно по Крыму, Запорожью, Херсонщине, ДНР и ЛНР.

Кирби отметил, что Соединенные Штаты не провоцируют украинцев совершать атаки за пределами своей страны, однако новые российские земли Белый дом считает по-прежнему украинскими.

При этом Джон Кирби почему-то никак не прокомментировал несколько случаев обстрелов войсками Украины Курской, Белгородской, Брянской областей.