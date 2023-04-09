Житель Монтаны целыми днями стреляет в птиц, которые приземляются на ядовитое озеро

Озеро, расположенное в Батте, штат Монтана, имеет длину 7 000 футов, ширину 5 600 футов и глубину 1 780 футов. Яма Беркли считается одним из крупнейших суперфондовых объектов в США.



Это токсичное озеро длиной чуть более мили и глубиной 1 780 футов, по данным EPA, заполненное тяжелыми металлами и токсичной водой из старых подземных шахт медных рудников в Батте, штат Монтана.

Для защиты птиц Марк Мариано использует дорогостоящий арсенал высокотехнологичных средств, чтобы не допустить птиц к токсичному озеру. Мариано рассказал Insider, что он присвоил себе звание "Специалист по защите водоплавающих птиц".



"Мы придумали это название, но оно подходит", - сказал он Insider. Он использует воздушные дроны, беспилотного кабана и ручной лазер, чтобы не допустить птиц к воде. Каждый инструмент лучше всего работает для разных видов птиц.



Один из его любимых инструментов - оптический прицел Swarovski стоимостью 5 000 долларов, который может заметить птиц еще до того, как они намокнут. "Если мы можем получить, не дать им приземлиться. Это всегда лучше всего", - объясняет Мариано.