Житель Монтаны целыми днями стреляет в птиц, которые приземляются на ядовитое озеро

19:25 2023-04-09

Озеро стало настолько кислым, что если птица приземлится туда более чем на несколько часов, она может свариться изнутри. Поэтому некоторые местные жители проявили изобретательность, чтобы защитить перелетных птиц, которые пролетают через это озеро.

Озеро, расположенное в Батте, штат Монтана, имеет длину 7 000 футов, ширину 5 600 футов и глубину 1 780 футов. Яма Беркли считается одним из крупнейших суперфондовых объектов в США.

Это токсичное озеро длиной чуть более мили и глубиной 1 780 футов, по данным EPA, заполненное тяжелыми металлами и токсичной водой из старых подземных шахт медных рудников в Батте, штат Монтана.

Для защиты птиц Марк Мариано использует дорогостоящий арсенал высокотехнологичных средств, чтобы не допустить птиц к токсичному озеру. Мариано рассказал Insider, что он присвоил себе звание "Специалист по защите водоплавающих птиц".

"Мы придумали это название, но оно подходит", - сказал он Insider. Он использует воздушные дроны, беспилотного кабана и ручной лазер, чтобы не допустить птиц к воде. Каждый инструмент лучше всего работает для разных видов птиц.

Один из его любимых инструментов - оптический прицел Swarovski стоимостью 5 000 долларов, который может заметить птиц еще до того, как они намокнут. "Если мы можем получить, не дать им приземлиться. Это всегда лучше всего", - объясняет Мариано.